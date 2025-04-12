Göztepe Hakim Edebildiği Sonuçları Alamıyor

TEKNİK DİREKTÖR STANIMIR STOILOV’UN AÇIKLAMALARI

Göztepe’nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Konyaspor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından basın toplantısında düşüncelerini paylaştı. Stoilov, “2 aydır aslında çok benzer senaryolarla oluyor. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bundan dolayı gerçekten üzgünüm” şeklinde konuştu.

MAÇIN ANALİZİ VE GELECEK PLANLARI

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe, deplasmanda Konyaspor’u 1-0 kaybederek belki de zor bir süreçten geçti. Hoca, “Şu anda gerçekten istediğimiz sonucu alamadığımız için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yine minimum 1 puanı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum” dedi. Stoilov, takımlarının son dönemde şanssız bir süreç geçirdiğini vurgulayarak, “Birçok fırsat yakaladık. Fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. Bugün de rakibimize aslında tek bir fırsat verdik. O pozisyonda rakibimiz golü buldu” ifadesinde bulundu.

ÇALIŞMA VE İKNA SÜRECİ

Stoilov, 2 aydır yaşadıkları benzer durumu tekrarlayarak, futbolun bir parçası olarak gördüğü şanssızlığın kendileri için yaşandığını belirtti. “Her zaman söylediğim gibi geri gelmenin tek yolu çok çalışmak. Şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını yapmak lazım, bunu da oyuncularıma söylüyorum” ifadelerini kullandı. Son olarak, “Eğer sonuçlar gelmiyorsa, istediğimizi almak için tek yol daha fazlasını vermemiz gerekiyor” diye ekledi.