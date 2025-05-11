Göztepe, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı

MAÇIN DETAYLARI

Göztepe, Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile mücadele etti. Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki karşılaşma 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekip, 19. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’un golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım Atakaş Hatayspor, bu gole 27. dakikada yıldız oyuncusu Bilal Boutobba ile yanıt vererek eşitliği sağladı.

Maçın ilerleyen dakikalarında, Atakaş Hatayspor’dan Carlos Strandberg, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Göztepe, puanını 47’ye çıkarırken, daha önce ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor, son 6 maçında yaşadığı kayıpların ardından 20 puana ulaşmayı başardı.

GELECEK MAÇLAR

Göztepe’nin bir sonraki karşılaşması Rizespor ile deplasmanda olacakken, Hatayspor ise küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile deplasmanda mücadele edecek.