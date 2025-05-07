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Göztepe, Hatayspor ile Maç Hazırlığı Yapıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında karşılaşacağı Atakaş Hatayspor için antrenmanlarına devam ediyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında ısınma hareketlerinin ardından pas ve çabukluk çalışmaları yapıldı.

DAR ALANDA OYUN DENEYİMİ

Antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda oyun aktiviteleri gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekip, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak.

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