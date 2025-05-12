Göztepe, Hatayspor’la 1-1 berabere kaldı

GÖZTEPE FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Süper Lig’de üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada, evinde küme düşen Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe büyük bir fırsatı tepti. Avrupa kupalarına katılma hedefi olan sarı-kırmızılılar, özellikle 5’inci sıradaki Başakşehir ve 6’ncı sıradaki Eyüpspor’un bu haftaki yenilgilerini iyi değerlendiremedi. Son 6 maçını kaybeden Hatayspor karşısında Göztepe, 19’uncu dakikada Kubilay’ın attığı golle öne geçti. Ancak, 27’nci dakikada Bilal Boutobba’nın golüne engel olamayarak eşitliği sağladı.

Rakip 79’uncu dakikada Strandberg’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Göztepe’nin galibiyet çabaları sonuç vermedi. Büyük bir heyecanla stada gelen taraftarlar, maç öncesinde ünlü sanatçı Levent Yüksel’in Med Cezir şarkısını seslendirmesiyle coşarken, maç sonunda Gürsel Aksel Stadı’ndan üzgün bir şekilde ayrıldılar.

TEKNİK DİREKTÖR HATA VE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Teknik direktör Stanimir Stoilov, kaybedilen 2 puanın büyük bir hata ve hayal kırıklığı olduğunu ifade etti. İyi futbol oynadıklarını ama sonuç almayı başaramadıklarını vurgulayan Stoilov, “Hırsımız son derece yüksekti. Ama final paslarında, şutlarda ve son kararlarda etkili olamadık. Yakaladığımız fırsatları maalesef değerlendiremedik. Daha önce de söylediğim gibi, maçlarda çok fazla fırsat yakalıyoruz fakat bunları değerlendiremiyoruz. Oyuncularımızın bu pozisyonların değerini daha iyi anlaması ve bu anlarda gol atmak adına daha aç olmaları gerekiyor. Evimizde iki puan kaybettik. Bu bizim için gerçekten büyük bir hata. Bu yüzden çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu. Ama onun dışında, futbol ve hırs anlamında oyuncularımla ilgili kötü bir şey söyleyemem” dedi.