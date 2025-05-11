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Göztepe-Hatayspor Maçı 1-1 Bitti

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

İzmir’de düzenlenen Süper Lig’in 35’inci haftasında Göztepe, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç, Trendyol Süper Lig çerçevesinde İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından yönetildi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş, Göztepe’yi öne geçiren golü atarak maçtaki skoru 1-0 yaptı. Ancak Hatayspor, 27. dakikada Bilal Boutobba’nın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan iki takım, karşılıklı ataklarla mücadele etti. 79. dakikada Hataysporlu Carlos Strandberg, hakeme itirazda bulunması sonucu kırmızı kart gördü. Ancak karşılaşmada başka gol olmayınca, maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

TARAFTARLARIN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİK

Maç öncesinde Göztepeli taraftarlar, Anneler Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın fotoğrafının bulunduğu, “Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir” ve “Kadınlar her yerde” yazılı pankartlar açarak annelere saygılarını gösterdiler. Ayrıca, seremoni öncesinde ünlü sanatçı Levent Yüksel, taraftarlarla birlikte “Med Cezir” şarkısını söyledi.

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