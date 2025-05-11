Göztepe Hatayspor Maçı Hangi Kanalda?

GÖZTEPE HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Göztepe ile Hatayspor arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig maçı için yayın bilgileri merak ediliyor. İlgili maç, Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇ NE ZAMAN VE NERDE OLACAK?

Göztepe Hatayspor maçı, 11 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Maç, İzmir’deki Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Şu an itibariyle Göztepe ve Hatayspor’un karşılaşması henüz başlamadı.

CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Göztepe Hatayspor maçını canlı izlemek isteyenler için gerekli bağlantılar haberimizde mevcut. Maç öncesinde dikkatler yayın detaylarında yoğunlaşıyor.