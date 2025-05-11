Göztepe, İki Puan Kaybetti. Üzgün

İKİ PUAN KAYBI ÜZÜNTÜSÜ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Hatayspor ile oynanan maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yaptığı açıklamada, “Evimizde çok önemli iki puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata” dedi. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

FUTBOL ORTAMINDA YAŞANAN SORUNLAR

Stoilov, maçın gidişatına dair de değerlendirmelerde bulundu. Takımının futbol anlamında iyi bir performans sergilediğini belirten teknik direktör, “Hırsımız da aslında son derece yüksekti. Ama final paslarında, şutlarda ve son kararlarda iyi değildik ve yakaladığımız fırsatları maalesef değerlendiremedik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, oyuncularının pozisyonları değerlendirme konusuna vurgu yaparak, “Oyuncularımızın bu pozisyonların değerini biraz daha iyi bilmesi ve o anlarda gol atmak adına daha aç olmaları gerekiyor” ifadesini kullandı.

SAKATLIKLARIN YARATTIĞI SIKINTILAR

Bu sezon yaşanan sakatlıkların takıma büyük zorluk çıkardığını aktaran Stoilov, “Bugün aslında oyunu değiştirmeye çalıştığımız dakikalarda Heliton’u santrfora aldık. Çünkü bu bölgede oynayan diğer oyuncularımızın sakatlıkları sürüyor ve burada bir seçeneğimiz yoktur” dedi. Eğitimci, gelecek sezon için ilk hedeflerinin her pozisyonda rekabeti artırmak ve takım kalitesini yükseltmek olduğunu vurguladı. “Biraz daha üreten oyunculara ihtiyacımız var ama öncelikle bu sezonu kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz” şeklinde sözlerine devam eden Stoilov, kaliteli ve rekabetçi bir kadro için çalışacaklarını belirtti.