Göztepe İle Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı

MAÇIN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelenin sonucu 1-1 olarak belirlendi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı.

İkinci yarıda, Edirne’de eski oyuncusu Tayfur Bingöl, 65. dakikada Eyüpspor’u 1-0 öne geçiren golü attı. Ancak dakikalar 70’i gösterdiğinde Göztepe, VAR uyarısıyla bir penaltı kazandı. Romulo, 71. dakikada bu penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi.

74. dakikada Tayfur Bingöl, bir faul olduğunu düşünerek hakeme itiraz etti ve bu nedenle sarı kart gördü. Ardından, hakeme korumalı hareket yaparak göğsüne dokunan Tayfur, ikinci sarı kartla sahadan atıldı. Eyüpspor’un teknik sorumlusuna, Kerem Yavaş da itirazları sonucunda kırmızı kart gösterildi.

Göztepe’de sarı kart gören Lasse Nielsen ve İsmail Köybaşı, bir sonraki Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. Eyüpspor’dan Emre Mor ise gelecek hafta Başakşehir karşısında oynayamayacak. Maçta başka gol olmamasıyla sonuçlandı ve Göztepe’nin galibiyet hasreti artarak 7 maça çıktı. Göztepe bu sonuçla 37 puana ulaşıp 7. sırada yer aldı. Son 6 maçından sadece 1’ini kazanabilen Eyüpspor ise 44 puanla 5. sırada konumlandı. İzmir ekibi, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecekken, İstanbul temsilcisi Başakşehir’i ağırlayacak.