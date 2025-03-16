Göztepe İle Eyüpspor İlk Yarıda Eşit

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Maçın ilk yarısında önemli anlar yaşandı. 42. dakikada İsmail’in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruş, kaleci Berke tarafından direğin dibinden kurtarıldı. 45+1. dakikada Göztepe’nin geliştirdiği atakta ceza sahasına giren Romulo, kaleci Berke’nin topu iki hamlede kontrol etmesine neden oldu.

TAKIMLARIN KADROLARI

Göztepe’nin kadrosunda Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, İsmail Köybaşı, Kuryu Matsuki, Juan ve Romulo yer alıyor. Yedek oyuncular ise Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Ahmed Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Emersonn Correia da Silva, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, David Tijanic ve Ogün Bayrak. Teknik direktörleri Stanimir Stoilov.

Eyüpspor’un kadrosunda ise Berke Özer, Ruben Vezo, Dorukhan Toköz, Luccas Claro, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Emre Mor, Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Prince Obeng Ampem ve Mame Thiam bulunuyor. Yedekler arasında Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Erdem Çalık ve Hamza Akman var. Teknik direktörleri Arda Turan.

SARIKART DURUMU

Maçın ilk yarısında Göztepe’den Lasse Nielsen ve Kuryu Matsuki, Eyüpspor’dan ise Luccas Claro, Mame Thiam ve Emre Mor sarı kart gören oyuncular oldu. Müsabakanın ikinci yarısında neler olacağı merakla bekleniyor.