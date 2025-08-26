Haberler

Göztepe, Juan’ı Southampton’dan transfer etti

Göztepe, Southampton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Juan’ın bonservisini alarak 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Trendyol Süper Lig’de sezona başarılı bir başlangıç yapan Göztepe, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 7 puan topladı. İzmir temsilcisi, Galatasaray ve Trabzonspor’un ardından ligde üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam eden Göztepe, iç transferde de önemli bir adım atarak Juan’ın bonservisini almak için Southampton ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada: “Göztepe’miz, kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Juan Santos da Silva’nın kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağladı ve oyuncumuz kendisini 2029 yılına kadar sarı-kırmızı formamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Juan’a şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz” denildi.

SPORTİF DİREKTÖRDEN İYİ HABERLER

Sportif Direktör Ivan Mance, Juan’ın bonservisiyle kulübe katılması hakkında şu açıklamaları yaptı: “Juan’ın kalıcı olarak bize katılmayı kabul etmesinden mutluluk duyuyoruz. Kariyerini Göztepe projesi üzerinden inşa etmeye karar verdi. Geçtiğimiz sezon bizim için önemli bir oyuncuydu ve önümüzdeki sezonda da gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu transferin Göztepe için akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Artık Juan bizim oyuncumuz ve enerjisini taraftarlarımızla paylaşmaya devam edecek.”

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

