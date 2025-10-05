Haberler

Göztepe, Juan’la Başakşehir’le 1-0 Kazandı

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek ligdeki 4. galibiyetini elde etti ve puanını 16’ya yükseltti. Maçın tek golü, Juan’ın şık vuruşuyla geldi.

İLK GOL VE MAÇIN KONTROLÜ

Göztepe, karşılaşmaya baskılı bir futbol anlayışıyla başladı ve 43. dakikada Juan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Allan’ın savunmadan yaptığı uzun pasla rakip yarı sahada topla buluşan Juan, topu sağ ayağıyla soluna çekti. Ardından, kalecinin biraz önde olduğunu fark eden Juan, uzak mesafeden muhteşem bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu gol, hızla sosyal medyada dikkat çekti ve futbolseverler tarafından beğenildi.

JUAN’IN GOLÜ VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Juan’ın amacı sadece maçı kazanmak değil, aynı zamanda bu harika vuruşla izleyicilerin gönlünde yer almaktı. Futbol dünyasında hızlı bir şekilde yayılan bu gol, Göztepe’nin başarısını da pekiştirmiş oldu.

