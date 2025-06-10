Göztepe Kalecisi Lis’e Talipler Geldi

TAKIMDA KALIP KALMAYACAĞI BELİRSİZ

Süper Lig’de geride kalan sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla eleştirilen Göztepe’nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis’e talipler ortaya çıktı. Sportif Direktör Ivan Mance, gerçekleştirdiği basın toplantısında 28 yaşındaki kaleciye teklifler geldiğini belirtti. Lis için Fransa ve Polonya’dan ekiplerin devrede olduğu ifade edildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek Polonya kulübü Jagiellonia Bialystok’un Lis ile temas kurduğu ve yakın bir zamanda Göztepe ile de görüşeceği kaydedildi. Buna ek olarak, Polonya’dan Cracovia Krakow takımının da Lis transferinde aktif olduğu vurgulandı. Fransa’da ise Lig 2 takımlarının deneyimli kaleci ile ilgilendiği belirtiliyor.

YönetimDEN SON KARAR BEKLENİYOR

Ivan Mance’nin, Başkan Rasmus Ankersen ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile yapacağı görüşmenin ardından yönetimin Mateusz Lis hakkında kesin bir karar vereceği ifade edildi. İzmir’de daha önce 2021-2022 sezonunda Altay’da forma giyen Lis, Göztepe’ye 2023-2024 sezonunda kiralandığı Southampton’dan geçen sezon 3 yıllığına transfer olmuştu.