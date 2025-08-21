Haberler

Göztepe, Karagümrük ile Zorlu Maça Çıkacak

GÖZTEPE’NİN ÜÇÜNCÜ HAFTA HEDEFİ

Süper Lig’in ilk iki haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup eden Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. 3. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak.

SAHAYA ÇIKAMAYACAK OYUNCULAR

Göztepe, Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Brezilyalı golcü Juan ile kaptan sol bek İsmail Köybaşı’ndan yoksun olacak. Göztepe, İstanbul’daki Karagümrük karşısında daha önce hiç galibiyet elde edemedi. Yenilmezlik serisi adına bu maçı kazanmanın önemini vurgulayacak.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Teknik Direktör Stanimir Stoiolv, zorlu bir deplasman karşılaşmasına çıkacaklarını belirtti ve “İyi bir seri yakalamak istiyoruz. Bu maçı da kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Fatih Karagümrük, geçen hafta deplasmanda son şampiyon Galatasaray’a 3-0 kaybetmişti.

ÖNEMLİ

Haberler

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Haberler

Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.