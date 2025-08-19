Göztepe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

ANRENMAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar teknik direktör Stanimir Stoilov önderliğinde gerçekleştiriliyor.

ISINMA VE TAKTİK ÇALIŞMALARI

Antrenman, ısınma ile başlayarak dar alanda oyun ve pas taktikleri üzerine yoğunlaşarak devam etti. Çalışmalara şut çalışmalarıyla son verildi. Sarı-kırmızılı takım, 22 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.