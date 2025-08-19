Haberler

Göztepe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

ANRENMAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar teknik direktör Stanimir Stoilov önderliğinde gerçekleştiriliyor.

ISINMA VE TAKTİK ÇALIŞMALARI

Antrenman, ısınma ile başlayarak dar alanda oyun ve pas taktikleri üzerine yoğunlaşarak devam etti. Çalışmalara şut çalışmalarıyla son verildi. Sarı-kırmızılı takım, 22 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Sultanbeyli’de Minibüs Oto Çarpıştı

Sultanbeyli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye sevk edildi.
Sultanbeyli’de Aşırı Süratle Çarpışma

Sultanbeyli'de hız yapan bir sedan otomobil, sürücü kursuna ait minibüsle çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

