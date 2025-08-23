Göztepe, Karagümrük’ü 2-0 yendi

GÖZTEPE HIZLI BAŞLADI

Süper Lig’in 3’üncü haftasının başlangıç karşılaşmasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerek sezona etkileyici bir giriş yapan Göztepe, taraftarını mutlu etti. İlk haftada dış sahada Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup eden ve ikinci hafta evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu kez Fatih Karagümrük karşısında galibiyetle sahadan ayrıldı. Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, zorlandığı deplasman maçlarına harika başlamış oldu.

DEPLASMAN BAŞARISI

Göz-Göz, geçen sezon boyunca son haftalarda 3 galibiyet alırken, bu sezon 2’de 2 dış saha zaferi ile başladı. İlk 3 maçında kalesini gole kapatan ve 5 gol atan Göztepe, defansif ve ofansif anlamda olumlu sinyaller gösteriyor. Takımın yeni transferleri de performanslarıyla dikkat çekiyor. Geçen sezonun yıldızı Brezilyalı golcü Romulo Cardoso’yu 20+5 milyon Euro bonservisle Alman ekibi Leipzig’e satan Göztepe, Beninli orta saha Olaitan ile Brezilyalı golcü Janderson’la umut verici bir başlangıç yaptı. Olaitan, Fatih Karagümrük maçında Janderson’un pasını golle sonuçlandırırken, Janderson da ikinci yarıda attığı kafa golü ile takımı rahatlattı.

YENİ TRANSFERLERDEN GÜÇLÜ KATKI

Yeni oyunculardan sağ kanat Arda Okan, sol kanat Amin Cherni ve orta saha Rhaldney, sahada ilk 11’de başarılı bir performans sergiledi. Ürdünlü genç golcü Sabra ile orta saha oyuncusu Efkan ise maça sonradan dahil oldu.

STANIMIR STOILOV’DAN DEĞERLENDİRME

Göztepe’nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, önemli bir deplasman galibiyeti elde ettiklerini belirtti. Fatih Karagümrük’ün iyi bir mücadele sergilediğini vurgulayan Stoilov, “Rakibimiz de sahada güzel şeyler ortaya koydu. Hem hocaları hem oyuncuları ile iyi bir gelecekleri var. Bizim de geliştireceğimiz çok şey var. Özellikle hücumda yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmemiz lazım. Sakin olmalı ve gelişmeye devam etmeliyiz, çok daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz yüksek, kendimizi geliştirmeliyiz,” şeklinde konuştu.