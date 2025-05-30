Göztepe, Kasımpaşa’yı 2-1 yendi

MAÇIN DETAYLARI VE SKOR

Süper Lig’in sezonun son maçında Göztepe, Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. 38. hafta karşılaşması, Kasımpaşa’nın ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleşti. Maç saat 20.00’da başlarken, hakem Sarper Barış Saka karşılaşmanın yönetimini üstlendi.

İLK GOL VE DENGELENEN SKOR

Göztepe, 33. dakikada Ahmed Ildız’ın kullandığı penaltı ile öne geçti ve skoru 1-0 yaptı. Ancak, Kasımpaşa bu duruma 46. dakikada Murtaza Bin Yunus’un attığı gol ile yanıt verdi ve skoru eşitledi. Maçın ikinci yarısında büyük bir mücadele yaşandı.

Karşılaşmanın 90 artı 2. dakikasında Göztepe, Victor Hugo ile tekrar öne geçti ve skoru 2-1 yaptı. Maç bu sonuçla tamamlandı ve Göztepe, Kasımpaşa’yı deplasmanda 2-1 yenerek sezonu galibiyetle kapattı.