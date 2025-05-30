Göztepe, Kasımpaşa’yı 2-1 Yendi

MAÇIN ANALİZİ

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Göztepe, konuk olduğu Kasımpaşa’yı 2-1 ile geçiyor. Maç sonrasında teknik direktör Stanimir Stoilov, ekiplerinin göstermiş olduğu performanstan memnun olduklarını belirtiyor.

GALİBİYET TAFİKATI

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında Stoilov, “Çok güzel bir galibiyet aldık. Galibiyeti hak ettik. Oyuncular maçın sonuna kadar ciddiyetlerini korudu. Çok hırslıydılar.” diye ifade ediyor. Bu kazanımın oyuncu disiplininin bir yansıması olduğunu vurguluyor.

İyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Stoilov, “Yazın takıma yeni isimler katıldı. Takımın potansiyelini görünce Avrupa hedefini koydum. Talihsiz sakatlıklar olmasa bu hedefimize ulaşacaktık. Çok iyi maçlar çıkardık.” diyor. Ayrıca genç oyunculardan oluşan kadroya dikkat çekerek, “Doğru transferleri yaparak Göztepe’yi bir adım öne götürmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız.” şeklinde sözlerini tamamlıyor.