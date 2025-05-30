Göztepe, Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek galip

MAÇTA GÖZTEPE ZAFERİ

Göztepe, Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’ya konuk oldu ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. 38. haftada gerçekleşen bu önemli mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynandı. Maç, saat 20.00’de hakem Sarper Barış Saka’ın yönetiminde başladı.

GOLLERLE DOLU BİR MAÇ

Göztepe, 33. dakikada Ahmed Ildız’ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve durumu 1-0 yaptı. Kasımpaşa ise 46. dakikada Murtaza Bin Yunus’un golüyle eşitliği sağladı ve skoru 1-1 yaptı. Mücadelenin sonlarına doğru, 90+2. dakikada konuk takım Göztepe, Victor Hugo ile tekrar öne geçti ve maç sonunda skor 2-1 olarak belirlendi. Bu sonuçla Göztepe, deplasmandaki bu önemli karşılaşmadan galip ayrıldı.