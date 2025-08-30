Göztepe, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

MAÇ SONUCU BÜYÜK ÜZÜNTÜ

SÜPER Lig’deki 4’üncü haftanın açılış karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı’nda Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, kazanç fırsatını değerlendirememenin acısını yaşadı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarının başında Anthony Dennis’in attığı golle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, ardından kaçırdığı net gollerle farkı açamadı. Brezilyalı forvetler Juan ve Janderson ile kritik pozisyonları değerlendiremeyen Göztepe, 85’inci dakikada kalesinde gördüğü golle bir puana razı oldu. Maçın ardından hem oyuncular hem de teknik ekip derin bir üzüntü yaşarken, Gürsel Aksel Stadı’nı dolduran Göztepeli taraftarlar, takıma destek olmayı ihmal etmedi. Oynanan futbol ve mücadelenin memnuniyet verici olduğunu düşünen tribünler, takıma moral vermek için tezahürat yaptı. Süper Lig’deki bininci maçını oynayan Göztepe, bu sezonki ilk golünü de kalesinde gördü. Önceki 3 karşılaşmada deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0, Fatih Karagümrük’ü de 2-0 mağlup eden İzmir ekibi evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.

EMERSONN TRANSFERİNDEN GELİR

Göztepe’de Brezilyalı oyuncu Emersonn, transfer görüşmeleri nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Fransa’nın Ligue 1 takımlarından Toulouse ile görüşen Emersonn ve Göztepe bu konuda anlaşma sağladı. Geçen sezonun parlayan yıldızlarından Romulo’yu Alman ekibi Leipzig’e 20 + 5 milyon Euro’ya satan Göztepe yönetimi, Emersonn transferinden 3 milyon 200 bin Euro gelir elde edeceği bilgilerini paylaştı. Emersonn’un takımdan ayrılmasının ardından Göztepe’nin kadrosuna 1 ya da 2 santrfor eklemeye gideceği öğrenildi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN DEĞERLENDİRME

Teknik direktör Stanimir Stoilov, maç sonrası değerlendirmesinde “Çok net fırsatları kaçırdık. Tek bir pozisyonda kalemizde golü gördük” dedi. Stoilov, “5-6 fırsat yakalayıp golü bulamazsanız sonuç böyle olabilir. Maçı koparmamız gerekiyordu. Kalemize gelen ilk şut golle sonuçlandı. Oyun anlamında iyi şeyler sergilediğimizi düşünüyorum. Çok fazla fırsat yakalıyoruz ama bunları istediğimiz gibi değerlendiremiyoruz. Bu konuda kesinlikle daha iyi olmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmeli ve çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.