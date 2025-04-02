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Göztepe, Kupa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

MATC İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynayacağı Beşiktaş maçına yönelik hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri’nde, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın başlangıcında ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı.

PAS ÇALIŞMASI VE TAKTİKSEL OYUN

Antrenmanın ikinci bölümünde ise taktiksel oyun uygulamaları üzerinde durularak, çalışmalar sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, antrenmanın ardından bugün İstanbul’a giderek kampa girecek.

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