Göztepe Kupayı Aldı, Tarihe Geçti

KUPA HAYALLERİ YENİDEN CANLANIYOR

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde perşembe günü deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu önemli karşılaşma için kenetlenirken, başarılarla dolu geçmişine bir kez daha yolculuk yapıyor. Tam 49 yıl aradan sonra yarı finale yükselme başarısı gösteren Göztepe, 1968-69 ve 1969-70 sezonlarında üst üste iki kez kupayı kazanmıştı. Takım, 1966-67 sezonunda Türkiye Kupası’ndaki ilk finaline de ulaşarak bu başarıyı elde etmişti.

1966-67 Türkiye Kupası’nda Göztepe, sırasıyla Eskişehirspor, Ankara Demirspor, Beşiktaş ve Samsunspor’u eleyerek finale yükseldi. Finalde ise ezeli rakibi Altay ile 2-2 berabere kalmış, sonunda şanssız bir şekilde, yazı tura atışına yenilerek kupadan elenmişti. Göztepe, 1968-69 sezonunda şampiyonluk yaşamayı başardı. O sezon, Gençlerbirliği, Ankara Demirspor ve Bursaspor’u saf dışı bırakan İzmir temsilcisi, finalde Galatasaray’ı mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Bir sonraki sezonda da Göztepe, başarılarına devam etti ve 1969-70 sezonunda Ankaragücü, Orduspor ve Eskişehirspor’u yenerek bir kez daha kupa şampiyonu oldu. 1970-71 sezonunda yarı finale adım atan Göztepe, çeyrek finalde Balıkesirspor’u geçse de yarı finalde Bursaspor’a karşı boyun eğdi. Göztepe’nin bir sonraki yarı final tecrübesi ise 1975-76 sezonuna denk geldi. Bu dönemde Karabükspor, Fenerbahçe ve Elazığspor’u geçmeyi başaran Göztepe, Trabzonspor ile oynadığı yarı finalde elendi; Trabzonspor, finalde Galatasaray’a karşı kaybederek kupayı kazanma şansını yitirdi.