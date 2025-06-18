Göztepe, Leipzig’in Teklifini Reddetti

GÖZTEPE, LEIPZIG’İN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Göztepe, Bundesliga takımı Leipzig’in Romulo için yaptığı 15 milyon Euro’luk teklifi yetersiz bularak geri çevirdi. 23 yaşındaki Brezilyalı forvet, sezon sonunda Avrupa’nın birçok takımının transfer radarında yer aldı. Geçtiğimiz sezon geride bıraktığı 33 maçta 17 gol atıp, 10 asist yaparak dikkat çekti.

ROMULO İÇİN SU MAKALERİ GÜÇLENİYOR

Brezilyalı forvet için teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüple şu ana kadar Almanya’dan Leipzig, Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, Portekiz’den Sporting Lizbon, Belçika’dan Anderlecht, İngiltere’den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest transfer için temas kurdu. Son resmi teklif ise Alman ekibi Leipzig’ten geldi ve bu teklifin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ BELİRLENDİ

Göztepe’nin Romulo için istediği bonservis bedeli ise 20 milyon Euro olarak belirlendi. Daha öncesinde Leipzig’in Romulo için 12 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı fakat bu teklifin de sonraki gelişmelerle birlikte yeterli bulunmadığı ifade edildi. İzmir ekibi, oyuncusunun değerine uygun bir teklif bekliyor.