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Spor

Göztepe Mağlubiyet Serisini Bozacak mı?

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SON MAĞLUBİYETİ 1 YIL ÖNCE ALDI

Göztepe, iç sahada 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor’a karşı aldığı son mağlubiyetin ardından İzmir’de üstün bir performans sergilemeye devam ediyor. Geçen sezon 1’inci Lig’de, evinde Tuzlaspor, Giresunspor, Eyüpspor, Ümraniyespor ve Altay’ı üst üste mağlup ederek dikkat çekici bir başarı yakalamıştı.

BAŞARILI İÇ SAHA PERFORMANSI

Göz-Göz, geçen sezonki üst üste 5 galibiyetle en iyi iç saha performansını gösterdi. Bu sezon Süper Lig’de de benzer bir başarıyı tekrar etme yolunda ilerliyor. Gürsel Aksel Stadı’nda Bodrum FK’yı 2-0, Kayserispor’u 3-0, Sivasspor’u 3-2 ve Trabzonspor’u 2-1 yenerek dikkat çekici bir seri yakalayan Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un takımı, pazar günü Konyaspor ile karşılaşacak. Eğer bu maçı da kazanırsa, evindeki 5’te 5’lik sonuçları elde edecek.

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