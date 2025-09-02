Göztepe’nin Dennis’i Sezonu İyi Geçiriyor

BAŞARILI PERFORMANSLA SEZONA BAŞLADI

SÜPER Lig’de ilk dört haftayı 8 puanla 3’üncü sırada tamamlayan Göztepe, milli araya güçlü bir moralle girdi. Göztepe’nin genç orta saha oyuncusu Anthony Dennis, sezonun başlangıcını muhteşem bir şekilde yapıyor. Nijeryalı futbolcu, Göztepe’deki üçüncü sezonunu geçirirken, kariyerindeki ilk Süper Lig gollerini bu sezon atma fırsatı buldu.

PATLAK GOLLERLE YETENEKLERİNİ GÖSTERDİ

Yaz döneminde birçok Avrupa kulübünün ilgisini çeken Dennis, ilk golünü Çaykur Rizespor’a karşı oynanan deplasman maçında kaydetti. Göztepe’nin 3-0 galip geldiği bu karşılaşmada, 21 yaşındaki oyuncu ilk yarıda yedek kalmışken, ikinci yarıda Mirashi’nin yerine sahaya dahil oldu. Şampiyonanın 90+6’ncı dakikasında Rize ağlarını havalandırarak, Göztepe’ye üçüncü golü kazandırdı ve Süper Lig kariyerindeki ilk golü ile büyük bir sevinç yaşadı.

İKİNCİ GOLÜNÜ DE KAZANDI

Çaykur Rizespor maçının ardından, Dennis ilk 11’e döndü ve Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da gol attı. 49. dakikada fileleri havalandıran genç futbolcu, o andan itibaren takımın en skorer oyuncusu unvanını elde etti. Performansı ile göz dolduran Dennis’in, bu sezon Göztepe’ye büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.