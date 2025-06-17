Göztepe’nin Forveti Romulo’ya Talipler Artıyor

ROMULO’NUN TRANSFER TALEPLERİ ARTIYOR

Göztepe’nin 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Romulo, transfer döneminin en gözde oyuncularından biri haline geldi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile 33 maçta 17 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyen golcü futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor. Almanya’dan RB Leipzig, Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, Portekiz’den Sporting Lizbon ve Belçika’dan Anderlecht gibi takımlar, daha önce Romulo’ya ilgi göstermişti. Şimdi ise Fulham ile birlikte Wolverhampton ve Nottingham Forest de bu futbolcuyu almak için girişimlerde bulunuyor.

NOTTINGHAM FOREST’IN İLGİSİ

Bu üç Premier Lig ekibinin Göztepe ile bonservis konusunda görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. İzmir ekibinin 23 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 20 milyon Euro’luk bir bonservis talep ettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’i yedinci sırada tamamlayan Nottingham Forest, UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. İngiliz kulübünde öne çıkan isim Romulo olurken, sarı-kırmızılı ekip ile de temasa geçildi.

BREZİLYALI OYUNCUDAN POZİTİF YANIT

Brezilyalı futbolcunun, gelecek sezon Avrupa’da mücadele edecek olan Nottingham Forest’a olumlu yanıt verdiği ifade ediliyor. Taraflar arasında bir anlaşma sağlanması durumunda Romulo, gelecek sezon Premier Lig ve Konferans Ligi’nde mücadele edecek.