Göztepe’nin Galibiyet Hasreti Sürüyor

SON MAÇLARDA GALİBİYETE HASRET

Trendyol Süper Lig’de son 6 maçında galip gelemeyen Göztepe, sadece 2 beraberlik alarak galibiyete hasret kaldı. Son dönemde gösterdiği performansla düşüş yaşayan İzmir temsilcisi, ligdeki ilk 21 haftasında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle toplamda 36 puanla 6. sırada yer aldı. Geride kalan 6 maçında ise Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor’a karşı kaybeden Göztepe, Bodrum FK ve Samsunspor ile de berabere kaldı. Böylece toplayabileceği 18 puanın sadece 2’sini almış oldu.

TEKNİK DİREKTÖRÜN ÇÖZÜMÜ BEKLENİYOR

Avrupa hedefinden hızla uzaklaşan Göztepe’nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un bu kötü gidişata nasıl bir müdahalede bulunacağı merakla bekleniyor. Göztepe’nin sezon başından beri en büyük sorunlarından biri olan skoru tutma problemi yine gündemde. Alanyaspor ve Hatayspor karşılaşmalarında öne geçen İzmir ekibi, rakiplerinin gollerine engel olamayıp 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

SKORUN KORUNAMAMASI SORUNU

Samsunspor maçında da benzer bir sorun yaşayan Göztepe, deplasmandaki karşılaşmada öne geçmesine rağmen 4-3, iç sahada ise 2-0 önde olduğu mücadelede 2-2 berabere kaldı. Göztepe, Fenerbahçe ve Gaziantep FK’ya karşı da öne geçmesine rağmen, Fenerbahçe’ye 3-2, Gaziantep FK’ya ise 2-1 yenildi. Son olarak Sivasspor karşılaşmasında 1-0 öne geçen Göztepe, bu skoru koruyamadı ve karşılaşmayı 3-1’lik yenilgiyle tamamladı. Bu sezonda Göztepe, öne geçtiği 7 maçta 4 kez kaybedip, 3 defa da berabere kaldı.

– İZMİR