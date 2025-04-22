Göztepe’nin Hedefi Türkiye Kupası

Göztepe’nin Hücum Hattı Güçleniyor

Göztepe’nin forvet oyuncuları olan Romulo ve Kuryu Matsuki, Türkiye Kupası’nda bireysel olarak 4’er gol ve 1’er asistle toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Türkiye Kupası’nda dikkat çeken takımlardan biri olan Göztepe, 49 yıl aradan sonra yarı finale yükselerek başarılarına devam ediyor. İzmir ekibi, 24 Nisan Perşembe günü Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak ve bu maçı kazanarak finale yükselmek istiyor. Göztepe, bu zamana kadar kupada oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri toplam 14 kez havalandırdı. 10 gol ile en büyük katkıyı Romulo ve Matsuki sağladı.

Romulo ve Matsuki’nin Başarısı

Göztepe’nin kupadaki en skorer oyuncuları olan Romulo ve Matsuki, performanslarıyla takımı ileri taşımaya devam ediyor. Brezilyalı forvet Romulo, Beşiktaş ile yapılan karşılaşmada 3 gol atarken, Bucaspor 1928 maçında ise 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Japon oyuncu Matsuki de Bucaspor 1928 karşılaşmasında 1 gol ve 1 asist, Gaziantep FK maçında ise 1 gol atarken, Kasımpaşa mücadelesinde de 2 golle dikkat çekmeyi başardı. Bu iki oyuncu, sarı-kırmızılı takımın Türkiye Kupası’ndaki en öne çıkan isimleri haline geldi.

Göztepe’nin Avrupa Hedefi

Trendyol Süper Lig’deki düşüşü ile 10. sıraya kadar gerileyen Göztepe, Avrupa potasından uzaklaştı. İzmir ekibi, Avrupa’ya ulaşmanın en garanti yolunun Türkiye Kupası’nı kazanmak olduğuna inanıyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, Trabzonspor’u deplasmanda yenerek 55 yıllık bir aradan sonra finale yükselmeyi hedefliyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov ve öğrencileri, finalde Konyaspor-Galatasaray eşleşmesinden gelecek takımı geçerek bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeyi amaçlıyor.