Göztepe’nin Kalecisi Lis’e Talipler Geldi

KALECİ MATEUSZ LİS İÇİN TALEPLER ARTIYOR

Göztepe’nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, geride kalan sezonun ikinci yarısında alınan eleştirilerin ardından geleceği hakkında belirsizlikler sürerken, yeni taliplerle karşı karşıya kalıyor. Sportif Direktör Ivan Mance, düzenlediği basın toplantısında 28 yaşındaki kaleciye teklifler geldiğini dile getirdi. Lis için Fransa ve Polonya’dan kulüplerin ilgilendiği bildirildi.

POLONYA VE FRANSA’DAN İLGİ

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek Polonya takımlarından Jagiellonia Bialystok’un Lis ile temas kurduğu ve yakın zamanda Göztepe ile görüşeceği kaydedildi. Ayrıca, Polonya’nın Cracovia Krakow takımının da Lis transferinde devrede olduğu belirtildi. Fransa’da ise Ligue 2 ekiplerinin deneyimli kaleciye ilgi gösterdiği ifade edildi.

Ivan Mance’nin, Başkan Rasmus Ankersen ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile yapacağı görüşmenin ardından yönetimin Mateusz Lis hakkında kesin bir karar vereceği vurgulandı. İzmir’de daha önce 2021-2022 sezonunda Altay’da forma giymiş olan Lis, Göztepe’ye 2023-2024 sezonunda Southampton’dan kiralanarak, geçen sezon 3 yıllığına transfer olmuştu.