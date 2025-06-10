Göztepe’nin Kalecisi Lis İçin Talipler Var

YENİ TRANSFER TALİPLERİ ORTAYA ÇIKTI

Süper Lig’de son sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla eleştiri alan ve takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Göztepe’nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis’e talipler geldi. Sportif Direktör Ivan Mance, düzenlediği basın toplantısında 28 yaşındaki kaleciye teklifler ulaştığını belirtti. Lis için Fransa ve Polonya’dan birçok takımın devrede olduğu aktarıldı.

POLONYA VE FRANSA’DAN İLGİ

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’nde yer alacak Polonya temsilcisi Jagiellonia Bialystok’un Lis ile temasta olduğu ve yakın zamanda Göztepe ile de görüşmeler yapacağı belirtildi. Polonya liginden diğer bir takım Cracovia Krakow’un da Lis yerine talip olduğu vurgulandı. Fransa’da ise Lig 2 ekiplerinin deneyimli kaleciye ilgisi dikkat çekiyor.

YÖNETİM, KARARINI VERİYOR

Ivan Mance’nin Başkan Rasmus Ankersen ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile yapacağı toplantının ardından yönetimin, Mateusz Lis ile ilgili kesin kararını vereceği ifade ediliyor. İzmir’de daha önce 2021-2022 sezonunda Altay’da forma giyen Lis, Göztepe’ye 2023-2024 sezonunda kiralanmış ve geçtiğimiz sezon Southampton’dan 3 yıllık bir anlaşmayla transfer olmuştu.