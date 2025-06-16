Göztepe’nin Miroshi’sine Alman İlgi Var

GÖZTEPE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Göztepe, Süper Lig’de yeni sezon öncesi iç ve dış transferlerde yoğun günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı takımın joker oyuncularından Novatus Miroshi, Almanya’nın bazı ekiplerinin dikkatini çekiyor. 22 yaşındaki futbolcu için Mainz 05 ve Augsburg’un ilgilendiği belirtiliyor. İki kulübün Miroshi’yi yakın takibe aldığı ve yönetimleriyle resmi görüşmeler gerçekleştireceği iddia ediliyor.

EUROPA’YA YOLCULUK GÜNDEMDE

Göztepe yönetimi, şartların uygun olması durumunda Miroshi’nin yanı sıra Romulo’yu da Avrupa’ya gönderebileceğini ifade ediyor. Geçen sezon Belçika’nın Zulte Waregem takımından kadroya katılan Miroshi, Isaac Solet’in sakatlığından sonra teknik direktör Stanımır Stoilov tarafından orta saha pozisyonunda değerlendirildi. Asıl mevkisi sol stoper olan genç futbolcu, 22 Süper Lig maçında toplam 1528 dakika sahada kalırken, 4 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.