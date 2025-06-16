Haberler

Göztepe’nin Miroshi’sine Alman İlgi Var

GÖZTEPE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Göztepe, Süper Lig’de yeni sezon öncesi iç ve dış transferlerde yoğun günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı takımın joker oyuncularından Novatus Miroshi, Almanya’nın bazı ekiplerinin dikkatini çekiyor. 22 yaşındaki futbolcu için Mainz 05 ve Augsburg’un ilgilendiği belirtiliyor. İki kulübün Miroshi’yi yakın takibe aldığı ve yönetimleriyle resmi görüşmeler gerçekleştireceği iddia ediliyor.

EUROPA’YA YOLCULUK GÜNDEMDE

Göztepe yönetimi, şartların uygun olması durumunda Miroshi’nin yanı sıra Romulo’yu da Avrupa’ya gönderebileceğini ifade ediyor. Geçen sezon Belçika’nın Zulte Waregem takımından kadroya katılan Miroshi, Isaac Solet’in sakatlığından sonra teknik direktör Stanımır Stoilov tarafından orta saha pozisyonunda değerlendirildi. Asıl mevkisi sol stoper olan genç futbolcu, 22 Süper Lig maçında toplam 1528 dakika sahada kalırken, 4 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tavşanlı’da Gazze İçin Etkinlik Yapıldı

Tavşanlı'da Süleyman Yılmaz Anaokulu, Gazze ve Filistin’e destek amaçlı etkinlik düzenleyerek yürüyüş, balon uçurma ve çeşitli yiyeceklerle dayanışma ruhunu kutladı.
Haberler

Kasımpaşa, Kubilay’ı 2 Yıl Yineledi

Kasımpaşa, eski Göztepe oyuncusu 28 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tören, Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.