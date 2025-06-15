Göztepe’nin Romulo’su Dikkat Çekiyor

ROMULO CARDOSO’NUN TRANSFERİ İÇİN TALEPLER ARTIYOR

Süper Lig takımlarından Göztepe’nin Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, transfer dönemi boyunca dikkat çeken bir isim haline geldi. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla birçok kulübün radarına giren Sambacı için, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon da devrede.

AVRUPA’NIN ÇEŞİTLİ TAKIMLARI İLGİ GÖSTERİYOR

Hollanda’nın Ajax ve Feyenoord kulüpleri, İtalya’nın Roma, Fransa’nın Monaco, Almanya’nın Leipzig, İngiltere’nin Nottingham Forest ve Belçika’nın Anderlecht takımları da Romulo’ya ilgi gösteriyor. Sporting Lizbon’un Göztepe yönetimiyle temas kurarak transfer için resmi talepte bulunduğu bildiriliyor. Bunun yanı sıra, yurt içinden en ciddi teklifin Trabzonspor’dan geldiği ifade ediliyor.

Göztepe yönetimi, Romulo Cardoso’nun bonservis bedelini en az 15 milyon Euro olarak belirledi. Kulüp yöneticileri, bu fiyatın altında gelen tekliflere henüz cevap vermemiş durumda.