Göztepe’nin Romulo’su Transfer İçin Görüşüyor

TRANSFER DÖNEMİNİN GÖZDESİ: ROMULO

Trendyol Süper Lig’in takımlarından Göztepe’nin Brezilyalı forveti Romulo, transfer sezonunun en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği 17 gol ve 10 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor.

POTANSİYEL TRANSFERLER

Almanya’dan RB Leipzig, Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht gibi kulüplerin daha önce Romulo için harekete geçtiği biliniyor. Şimdi ise Portekiz ekibi Sporting Lizbon’un, Göztepe ile temas kurduğu öğrenildi. Portekiz’in önde gelen kulüplerinden biri olan Sporting Lizbon, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Viktor Gyökeres’in yerini Romulo ile doldurmayı istiyor.

PAZARLIK AŞAMASI

Portekiz kulübünün yöneticilerinin Brezilyalı futbolcunun transferini bitirmek istediği belirtiliyor. Göztepe’nin, 23 yaşındaki futbolcu için talep ettiği yaklaşık 20 milyon Euro ile ilgili iki takımın pazarlık halinde olduğu ifade ediliyor.