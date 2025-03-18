Göztepe’nin Sultanlar Ligi Başarısı

GÖZTEPE VOLEYBOL’UN ŞAMPİYONLUK KUPASI MUZEYE KONULDU

TVF Kadınlar 1. Ligi’nden Sultanlar Ligi’ne yükselmeyi başaran Göztepe Voleybol’un elde ettiği şampiyonluk kupası, gerçekleşen bir törenle Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki müzeye yerleştirildi. Göztepe’nin bu tarihi başarısı, düzenlenen organizasyon çerçevesinde kutlandı.

MEHMET SEPİL’DEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Kupa seremonisinde konuşma yapan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, “Bizim için önemli bir hayaldi. 100. yıl ile bunu birleştirmek çok önemliydi. 20 yıldır Sultanlar Ligi seviyesinde temsili olmamıştı. Kadınlar voleybolunun artık Türkiye’de geldiği nokta belli. Bugün futboldan sonra en fazla izlenen hatta belli bir yaş grubunun üzerinde en fazla izlenen bir branşımız bu. Bizim, Sultanlar Ligi’ne çıkmamız tarihi bir başarıdır. Göztepe için önemli bir başarı. Göztepe’nin hedefleri için çok önemli bir mihenk taşı. Biz bir spor kulübü olduğumuzu hep söylüyoruz. Sadece bir futbol kulübü değiliz, spor kulübüyüz” şeklinde ifade etti.

ATAMAN GÜNEYLİGİL’DEN TEŞEKKÜR

Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, ekibine ve oyuncularına teşekkür ederek, “Zor zamanlarda yaşadık ama zor zamanların üstesinden soğukkanlılıkla gelmeyi başardık. Aramızda olamayan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Pınar’a, İrem’e çok fazla emekleri var. Şu anda çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz” dedi.

İZMİR