Göztepe’nin Trabzonspor’u Mağlup Ettiği Maç

MAÇIN DETAYLARI VE SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe, Trabzonspor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Göztepe, 10 kişi tamamladığı karşılaşmada başarılı bir performans sergileyerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 46. dakikasında Isaac Solet’in ceza sahası dışından çektiği sert şut, kaleci Uğurcan tarafından kornere çıkarıldı.

Maçın 60. dakikasında Göztepe öne geçti. Juan’ın ceza sahası içinden ortaladığı top, savunmaya çarparak Isaac Solet’in kafa vuruşuyla filelere gitti: 1-0. Ardından, 62. dakikada ceza sahasında Lundstram’ın kaleye gönderdiği şut, Bokele’ye çarparak elle müdahale nedeniyle hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. 64. dakikada Banza, penaltıyı başarıyla kullanarak skoru eşitledi: 1-1.

83. dakikada Visca’nın sağ kanattan yaptığı ortada Umut Bozok’un kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 84. dakikada Tijanic’in ceza sahası dışından çektiği sert şut, direğe çarpıp auta çıkarken, 86. dakikada Cham’ın kullandığı serbest vuruşta Banza’nın kafa vuruşunu kaleci Lis son anda kornere çeldi.

SON DAKİKALARDA GELEN GOL VE GALİBİYET

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Göztepe bir kez daha öne geçti. Göztepe kalesi önünde yaşanan karambol sonrası kontra atağa çıkan Göztepe, Matsuki’nin pasıyla Tijanic’i ceza sahasına sokarak bu oyuncunun vuruşuyla skoru 2-1 yaptı. Maç, Göztepe’nin bu üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇIN HAKEMLERİ VE OYUNCU GRAFİĞİ

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Cihan Aydın, Bilal Gölen, Abdullah Uğur

Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 65 Nielsen), Dennis, Isaac Solet (90+4 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 90+4 Victor Hugo), Djalma Silva, Juan (Dk. 70 Matsuki), Fofana (Dk. 65 Ahmed Ildız)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 46 Denswil), Mendy, Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 88 Barisic), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 78 Umut Bozok), Visca, Bardhi (Dk. 46 Cham), Draguş (Dk. 46 Nwakaeme), Banza

Goller: Dk. 60 Isaac Solet, Dk. 90+2 Tijanic (Göztepe); Dk. 64 Banza (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 28 Dennis (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Stanimir Stoilov (Teknik direktör), Dk. 85 Isaac Solet (Göztepe); Dk. 41 Okay Yokuşlu, Dk. 45+5 Malheiro, Dk. 57 Mendy (Trabzonspor)