Göztepe, Ogün Bayrak’ın sözleşmesini uzattı

GÖZTEPE’DEN ÖNEMLİ İMZA

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, Ogün Bayrak’ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmayı başardı. Kulüpten gelen bilgilere göre 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Bayrak, kendisini 2028’e kadar Göztepe’ye bağlayan yeni bir sözleşmeye imza attı.

YETKİLİDEN OLUMSUZ AÇIKLAMALAR

Sportif direktör Ivan Mance, Ogün’ün sözleşmesinin uzatılmasından dolayı oldukça mutluluk duyduklarını dile getirdi. Mance, Ogün’ün Göztepe’nin lige yükselmesinde ve geçen sezon da kritik rol oynayan futbolculardan biri olduğuna dikkat çekti. Mance, “Ogün, her antrenmanda ve her maçta yüzde 100’ünü ortaya koyan, her zaman takımını kendisinin önüne koyan isimlerden biridir. Son iki sezonda bizimle birlikte büyüdü ve gelişti. Şimdi ise onun iyileşmesini sabırla bekliyoruz. Çünkü iyileştiğinde Göztepe ile birlikte gelişimini sürdürmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Mance, “Ogün Bayrak’a şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti. Takım kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerin uyum sağladığını vurguladı. Şampiyonluk hedefleniyor.
Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında NEOM FC'ye resmi uyarıda bulundu ve sözleşmeli oyuncularla izinsiz görüşmeler yapıldığını belirtti.

