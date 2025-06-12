Göztepe, Oyuncuları İçin Veda Mesajı Yayınladı

GÖZTEPE’DEN VEDA MESAJI

Trendyol Süper Lig’in dikkat çeken takımlarından Göztepe, sözleşmeleri sona eren dört oyuncusu için bir veda mesajı yayımladı. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsuki ve Lasse Nielsen’e teşekkür edildi. Mesajda, “Teşekkürler Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki. 2024-25 sezonu sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki’ye, Göztepe forması altında gösterdikleri bağlılık, mücadele ve takımımıza kattıkları değer için teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

LASSE NIELSEN’E ÖZEL PAYLAŞIM

Göztepe, 37 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu Lasse Nielsen için ise, “Profesyonelliğin, adanmışlığın ve kulübümüze kattığın tutkuyla her zaman örnek oldun. Göztepe’deki yolculuğun sona ererken, bundan sonraki kariyerinde sana en içten dileklerimizi iletiyoruz. Göztepe ailesinde her zaman bir yerin olacak.” mesajını verdi. Bu paylaşım, taraftarlar arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Göztepe’nin, oyuncularına yönelik bu teşekkür mesajı, kulüp ve oyuncular arasındaki bağın önemini bir kez daha ortaya koydu.