Göztepe, Romulo İçin Rekor Teklif Aldı

TRANSFER TEKLİFİ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Göztepe’nin Sportif Direktörü Ivan Mance, kulüp tarihinin en yüksek transfer teklifinin Brezilyalı oyuncuları Romulo için alındığını duyurdu. Mance, Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında, “Romulo için kulüp tarihimizin en yüksek transfer teklifini aldık. Rakam çift haneli seviyelere ulaştı. Ancak biz, belirlediğimiz bonservis bedelinin altında bir teklifi kabul etmeyeceğiz. Bu rakama ulaşılmadığı sürece Romulo bizimle kalmaya devam edecek” sözleriyle dikkat çekti.

İSMAİL KÖYBAŞI’NA VERDİĞİ DEĞER

Mance, görevde bulundukları üç yıl süresince en başarılı transferlerinin İsmail Köybaşı olduğunu belirtti. “Takımın küme düştüğü, kulüpte moralin çok düşük olduğu bir dönemde İsmail Köybaşı gibi bir ismin bize katılması büyük anlam taşıyordu. Milli takımda yıllarca oynamış, son olarak Trabzonspor’da şampiyonluk yaşamış, birçok Süper Lig kulübünden teklif almış bir oyuncunun Göztepe’yi tercih etmesi çok değerliydi” dedi. Ayrıca, Köybaşı’nın takıma sağladığı katkının büyük olduğunu ve kendisine bir yıl daha kalması için teklif sunduklarını ifade etti.

TRANSFER POLİTİKASINDA KARARLILIK

Ivan Mance, transfer politikalarında kararlı olduklarını vurguladı. “Transfer yaklaşımımız net. Yaz döneminde Romulo ya da Dennis gibi isimleri yüksek bedellerle satsak bile politikamız değişmeyecek. Göztepe’ye hizmet edecek, mücadele edecek, gelişmeye açık ve başarıya aç oyuncular transfer edeceğiz. Bizi başarıya götürecek yolun bu olduğunu düşünüyoruz” dedi. Mance, taraftarların transfer edilen oyuncuları başta tanımayabileceğini ancak bu oyuncuların kısa sürede Avrupa’nın dikkatini çekeceğini belirterek güven talep etti.