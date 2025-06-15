Göztepe, Romulo İçin Sporting Lizbon’la Görüşüyor

ROMULO İÇİN YENİ TALİP SPORTİNG LİZBON

Göztepe’nin geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkat çeken Brezilyalı forvet Romulo, transfer döneminde yine gündemde kalmayı başarıyor. Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe’nin 23 yaşındaki oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla sergilediği 17 gol ve 10 asistle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her geçen gün artan talepler, oyuncunun yeteneklerini gözler önüne seriyor.

FARKLI ÜLKELERDEN TRANSFER TEKLİFLERİ

Daha önce Almanya’nın RB Leipzig, Hollanda’nın Ajax ve Feyenoord, İtalya’nın Roma, Fransa’nın Monaco, İngiltere’nin Fulham ve Belçika’nın Anderlecht gibi birçok kulüpten teklif alan Romulo için şimdi de Portekiz kulübü Sporting Lizbon devreye girdi. Sporting Lizbon’un, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Viktor Gyökeres’in yerini almak için Göztepe ile iletişim kurduğu bildiriliyor.

GÖZTEPE, TRANSFER İÇİN PAZARLIKTA

Sporting Lizbon’un yöneticilerinin, Romulo’nun transferini tamamlamak üzere olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisi Göztepe’nin, genç futbolcusu için yaklaşık 20 milyon Euro talep ettiği ifade ediliyor. İki kulüp arasında pazarlık süreci devam ederken, hem Romulo’nun kariyeri hem de Göztepe’nin durumu merakla takip ediliyor.