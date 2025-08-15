Göztepe, Romulo’ya veda etti

GÖZTEPE ROMULO CARDOSO’YA VEDA ETTİ

Süper Lig’deki İzmir temsilcisi Göztepe, 20+5 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında Türk futbolunun bonservis rekorlarından birini kırarak Bundesliga ekibi RB Leipzig’e transfer olan Romulo Cardoso’ya veda etti. Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında kulüpte forma giyen Brezilyalı yıldıza veda mesajında, oyuncunun attığı golleri Ebru Gündeş’in “Çingenem” şarkısıyla paylaştı. Göztepe’deki takım arkadaşları, Romulo’nun İzmir’den ayrılmadan önce Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde pasta kesti. Romulo ise takıma teşekkür ederken, tüm arkadaşlarının imzaladığı forma hediye edildi.

VEDA MESAJI DUYGULANDIRDI

Göztepe’nin Romulo Cardoso’ya veda mesajında, “Teşekkürler Romulo Cardoso, geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo!” ifadeleri kullanıldı. Romulo, eşiyle birlikte Almanya’ya geçerken, transferini Leipzig de resmen duyurdu. Yeni takımıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalayan Romulo, Bundesliga’da 40 numaralı formayla sahaya çıkacak.

BÜYÜK BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Göztepe’deki futbol şubesini yöneten Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic’in Brezilya’da keşfettiği Romulo, Athletico Paranaense’den 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralanarak geçen sezon 2,5 milyon Euro karşılığında bonservisi alındı. 23 yaşındaki Romulo, Göztepe’de 1,5 sezonda oynadığı 46 maçta 22 gol atarken, 13 asist yaptı. Türk futbolunda 30 milyon Euro bonservisle satılan Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey’den sonra yurtdışına ihraç edilen en pahalı oyuncu olarak tarihe geçip Göztepe’nin kasasını dolduran Romulo, geçen sezon Süper Lig’deki ilk yılında 13 gol, 9 asistlik müthiş performans gösterdi.