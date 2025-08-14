Göztepe, Romulo’yu 25 Milyon Euro’ya Satacak

Göztepe’de Transfer Hareketliliği Sürüyor

Göztepe’de transfer süreçleri devam ediyor. İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Romulo, Almanya’ya transfer görüşmelerini tamamlamak için gitti. Sarı-kırmızılı ekip, bu oyuncu için Leipzig ile 20 milyon euro bonservis ücreti, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay anlaşması sağladı. Romulo’nun sağlık kontrollerinin ardından resmi imza atılması bekleniyor.

Göztepe’nin Romulo’yu Transfer Süreci

Göztepe, 2023-2024 sezonunda 1. Lig’de mücadele ederken, devre arasında Brezilya’nın Athletico Paranaense kulübünden Romulo’yu kiralık olarak ekibe kattı. Sarı-kırmızılılar, Ocak 2025’te 2.5 milyon euro karşılığında 23 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Büyük Kar Beklentisi

İzmir ekibi, Romulo’yu yaklaşık 25 milyon euro’ya satarak önemli bir kazanç elde etmeyi hedefliyor. Türk futbol tarihinden daha önce bazı transferler, büyük rakamlarla gerçekleşti. Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton’a ve Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih’e 30 milyon euro bonservisle geçiş yaptı. Romulo, bonuslar dahil olmak üzere Türk futbolunun Avrupa’ya en pahalı üçüncü transferi olabiliyor.