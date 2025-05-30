Göztepe, Sakatsız Avrupa’ya Ulaşabilirdi

TEKNİK DİREKTÖR STANIMİR STOİLOV’UN AÇIKLAMALARI

Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, takımın önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve sezon içinde Avrupa hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirtti. Stoilov, “Talihsiz sakatlıklar olmasa Avrupa hedefimize ulaşacaktık” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Göztepe, Kasımpaşa’yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

GALİBİYETİN ANLAMI

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Stoilov, “Bizim adımıza anlamlı bir galibiyetle sezonu bitirmek son derece güzel oldu. Kasımpaşa gibi bir takıma karşı deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz. Tüm oyuncularım ciddi bir oyun sergilediler. Hırslı bir maç çıkardılar. Galibiyeti hak ettik” ifadelerini kullandı.

SEZONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu sezon ilk kez Süper Lig’de mücadele ettiklerini vurgulayan Stoilov, “İyi bir sezon çıkardığımızı düşünüyorum. Yaz döneminde takımın potansiyelini görünce hedefimizi Avrupa olarak koyduk. Yaşadığımız sakatlık gibi aksilikler planlarımızı biraz bozdu. Talihsiz sakatlıklar olmasa bu hedefimize ulaşacaktık” dedi.

GELECEK HEDEFLERİ

Stoilov, “Çok iyi maçlar çıkardık. Genç oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Doğru transferleri yaparak Göztepe’yi bir adım öne götürmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız” sözleriyle geleceğe yönelik hedeflerini de ortaya koydu.

– İSTANBUL