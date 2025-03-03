Göztepe Samsunspor’a Karşı İlk Yarıda Önde

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İLK YARI HAKKINDA DETAYLAR

Müsabakada, 3. dakikada Samsunspor’un geliştirdiği atakta, Emre’nin pasında soldan ceza sahasına giren Holse’nin şutu az farkla yan ağlara gitti. 8. dakikada Göztepe’nin atağında, Dennis’ten aldığı pasla Djalma’nın sol ayağıyla çektiği şut, az farkla auta çıktı. 26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Matsuki’nin şık pasında Tijanic, kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat sol ayakla yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

İlk yarının son dakikalarında, 45+5. dakikada Göztepe’nin atağında pası alan Nielsen, sağ kanattan yaptığı ortada Miroshi’nin dokunuşu ile top ağlarla buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MAÇIN KADROLARI VE HAKEMLER

Hakem Oğuzhan Çakır yönetiminde oynanan karşılaşmada yardımcı hakemler, İkan Ahmet Narinç ve Bahtiyar Birinci olarak görev aldı.

Göztepe’nin kadrosu şu şekildedir: Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen, Malcom Bokele, Djalma Silva (İsmail Köybaşı dk. 24), Anthony Dennis, Novatus Miroshi, David Tijanic, Kuryu Matsuki, Juan. Yedekler: Arda Özçimen, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Ogün Bayrak, Victor Hugo, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo. Teknik Direktör: Stanimir Stoilov.

Samsunspor kadrosu ise: Okan Kocuk, Rick Van Drongelen, Marc Bola, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Youssef Ait Bennasser, Emre Kılınç, Carlo Holse, Landry Dimata, Marius Mouandilmadji. Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Soner Gönül, Bedirhan Çetin, Soner Aydoğdu, Flavien Tait, Kingsley Schindler, Muhammet Ali Özbaskıcı, Arbnor Muja. Teknik Direktör: Thomas Reis.

Gol: Novatus Miroshi (dk. 45+5) (Göztepe)

Sarı kartlar: İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen (Göztepe), Holse (Samsunspor) – İZMİR