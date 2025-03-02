Göztepe, Samsunspor’u Ağırlayacak

GÖZTEPE, SAMSUNSPOR’U KONUK EDİYOR

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında yarın Samsunspor ile karşılaşacak. Müsabaka, Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 35 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Konuk takım Samsunspor ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor.

GALEBİYET HEDEFİ

Göztepe, bu karşılaşmayı kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi istiyor. Öte yandan, Samsunspor da Rizespor yenilgisinin ardından Göztepe’yi yenerek yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor. Göztepe’de sakatlıklarını atan Romulo ve Taha Altıkardeş, maç kadrosunda yer alacakken, Stoilov’un oynama ihtimali bulunuyor. Emerson’un ise tedavisine devam ediliyor.

HAKEM VE YARDIMCILAR

Göztepe ve Samsunspor arasında oynanacak olan bu 26. hafta karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcı hakemleri Volkan Ahmet Narin ve Bahtiyar Birinci olacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Batuhan Kolak görev alacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçta, Göztepe İzmir’de 4-3’lük bir mağlubiyet yaşamıştı.