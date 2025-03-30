Göztepe, Son 8 Maçtır Kazanamıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de son 8 maçında 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak galibiyete ulaşamıyor. Takım, oynadığı son karşılaşmalarda sergilediği performansla düşüşe geçti ve bu süreçte galibiyete hasret kaldı. Sarı-kırmızılı takım, şu ana kadar Toplam 27 maça çıkarak 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Yaşadığı kayıpların büyük bir kısmı son 8 maçında gerçekleşti. Göztepe, bu dönemde Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor ile olan maçlarını kaybederken, Bodrum FK, Samsunspor, Eyüpspor ve Trabzonspor ile de berabere kaldı. Bu süreçte sadece 4 puan toplayabildi ve beklediği sonuçları elde edemedi.

SKOR TUTMA SORUNU DEVAM EDİYOR

Göztepe’nin sezon başından bu yana en büyük sorunlarından biri skoru tutamama problemi. Alanyaspor, Hatayspor ve son olarak Trabzonspor karşılaşmalarında 1-0 öne geçmesine rağmen kalesini koruyamayan Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bu maçlardan 1-1’lik beraberlik ile ayrıldı. Samsunspor ile oynanan iki karşılaşmada da benzer durum yaşandı. Deplasmanda öne geçtiği maçı 4-3 kaybeden İzmir temsilcisi, iç saha maçında ise 2-0 öne geçtikten sonra 2-2 berabere kaldı. Ayrıca, Göztepe, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Sivasspor karşılaşmalarında da öne geçtiği durumlarda benzer sonuçlarla karşılaştı. Fenerbahçe’ye 3-2, Gaziantep FK’ya 2-1 ve Sivasspor’a da 3-1 mağlup oldu. Bu sezon itibarıyla, Süper Lig’de öne geçtiği 8 maçta 4 kez kaybeden Göztepe, 4 defa da berabere kaldı.

İZMİR