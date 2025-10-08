Göztepe, Süper Lig’de Savunma Performansıyla Zirvede

Göztepe, Süper Lig’de evinde Başakşehir’i 1-0 yenerek milli araya 16 puanla namağlup 3’üncü sıradan girdi. Göztepe, gösterdiği savunma performansıyla ligdeki rakiplerinin yanı sıra Avrupa’nın büyük kulüplerini de geride bıraktı. Oynadığı 8 maçta yalnızca 2 gol yiyen takım, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa gibi 5 büyük ligde zirve mücadelesi veren takımlardan daha iyi bir performans sergiliyor.

SAVUNMA PERFORMANSI PEK ÇOK TAKIMI GERİDE BIRAKTI

İngiltere Premier Ligi’nde ilk 5 sıradaki takımlardan lider Arsenal, 7 maçta 3 gol yerken, Liverpool 9, Tottenham 5, Bournemouth 8 ve Manchester City ise 6 kez topu ağlarında gördü. İspanya La Liga’da lider konumda bulunan Real Madrid, 8 maçta 9 gollük bir savunma performansı sergilerken, Barcelona da 9 gol yedi. Villarreal ve Real Betis ise 8’er golle rakiplerine fırsat tanıdı.

Almanya’da zirvedeki takımlar Göztepe’nin gerisinde kalıyor. Bayern Münih 6 maçta 3 gol, Borussia Dortmund 4 gol, Leipzig 8 ve Stuttgart ise 6 gol yedi. İtalya’daki durum da Göztepe’nin lehine. Napoli 6 maçta 6 gol yerken, Roma 6 maçta sadece 2 gol gördü. Milan, 3’üncü sırada 6 maçta 3 gol yerken, Inter 8 golle rakiplerini sevindirdi.

FRANSA’DA DA SAVUNMA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Fransa Süper Ligi’nde ise ilk 4’te bulunan ekipler de Göztepe’nin savunma performansına yaklaşamıyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain, 7 maçta 5 gol, Marsilya yine 5 gol, Strasbourg 7 ve Lyon da 5 gol yedi. Hollanda’nın büyük üç takımından Feyenoord 6 gol yerken, PSV 11 ve Ajax 7 golle karşılaştı. Sadece Portekiz Ligi’nde lider durumda bulunan Porto, sarı-kırmızılı ekibi geçerek 8 maçta sadece 1 kez gol yeme başarısını gösterdi.