Göztepe, TBL’ye Çıkmayı Hedefliyor

GÖZTEPE BASKETBOLDA HEDEFE YAKLAŞIYOR

İzmir, 100’üncü kuruluş yıl dönümünde voleybolda 20 yıl sonra Sultanlar Ligi’ne adım atan Göztepe, basketbolda da büyük bir başarıya çok yakın. Bu sezon Türkiye Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele eden Göz-Göz, 20 yıllık aranın ardından güçlü bir kadro ile Final Grubu’nda Türkiye Basketbol Ligi (TBL) kapısını açmayı hedefliyor. Final Grubu’nda oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturan Göztepe, geriye kalan 2 maç öncesi en büyük rakiplerinden Uşak Basketbol’u yarın ağırlayacak.

KİLİT MAÇTA TARİHİ FIRSAT

Göz-Göz, Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak olan karşılaşmada taraftarının desteğiyle rakibini yenmeyi başarırsa, son hafta öncesinde TBL’ye çıkmayı garantileyecek. 6 takımlı Final Grubu’nda ilk iki sırayı alan takımlar şampiyon olarak TBL’ye yükselecek. Göztepe’nin gruptaki 8 maçından 6’sını kazanmış olmasına karşın, Uşak ekibi 5 galibiyet elde etmiş durumda. Ayrıca Göztepe, evinde son 8 maçını kazanarak formunu sürdürürken, Uşak’a deplasmandaki ilk maçta 10 sayı farkla 56-46 kaybetmişti. Göztepe, sezonun son maçını ise 17 Mayıs Cumartesi günü Ege Üniversitesi Daçka ile oynayacak.