Göztepe, Trabzonspor’a Tebriklerini İletti

TEKNİK DİREKTÖR STANIMIR STOILOV’DAN AÇIKLAMALAR

Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor’a 2-0 mağlup olmalarının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Trabzonspor finale çıkmayı hak ettiler, umarım kupayı kazanırlar” dedi. Stoilov, maça iyi başladıklarını, ancak ilk 15 dakikada yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirtti. Bu durumun oyuncularda moralle ilgili kayıplara yol açtığını ifade etti. Ayrıca, “Trabzonspor gol fırsatları yakaladı ve ilk golü şanslı bir şekilde buldu” şeklinde konuştu.

AMAÇ LİGE ODAKLANMAK

Stoilov, oyuncularının kupanın kulüp için önemini bildiklerini vurguladı. Bundan sonraki süreçte lige odaklanmaları gerektiğini belirterek, “Oyuncularımın şu ana kadar verdiklerinden daha fazlasını vermeleri şart çünkü bulunduğumuz konum bizim için tehlikeli” diye ekledi. Sezon başında hedeflerini yüksek tuttuklarını belirten Stoilov, genç bir takıma sahip olduklarını ve kulübün büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğünü ifade etti.

TAKIMIN DESTEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR

Ayrıca, “Arkamızda müthiş bir taraftar desteği var. Kulüp çok iyi yönetiliyor. Ancak sezon boyunca talihsizlikler yaşadık, özellikle sakatlıklar bizi zorladı. Bugün tam kadro olsaydık, hedefimize daha fazla yaklaşabilirdik” açıklamalarında bulundu. Takımın destekçilerine teşekkür eden Stoilov, oyuncularının daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ve sezonu en iyi şekilde bitirmeyi amaçladıklarını belirtti. Gelecek hedeflerinin daha da yukarıya çıkmak olduğunu da sözlerine ekledi.