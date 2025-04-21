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Göztepe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

GÖZTEPE HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Kulüpten yapılan bilgiye göre, sarı kırmızılı takım, Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk kısmında ısınmanın ardından pas ve çabukluk çalışmaları yapıyor.

TAKIM STRATEJİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Antrenmanın ikinci bölümünde ise takım, savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalışıyor. Bu hazırlık süreci, Göztepe’nin 24 Nisan Perşembe günü Trabzonspor ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı öncesinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Göztepe, çalışmalarını yarın da sürdürecek.

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