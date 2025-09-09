Göztepe, Transfer Görüşmelerine Devam Ediyor

Göztepe, Kayserispor ile oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarını da hızlandırmakta. Takım, kaleci ve golcü arayışlarını devam ettiriyor. Fransa’nın Rennes takımında oynayan milli kaleci Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım ile görüşmeler sürerken, İngiltere Championship’te mücadele eden Bristol City’nin forveti Sinclair Armstrong’u da listesine ekledi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Göztepe, İrlandalı forvet Sinclair Armstrong’u kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı. Ancak, yabancı kontenjanı sebebiyle bu sezon transfer ettiği 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra’yı kiralamaya karar verdi. Romulo ve Emerson’un satışı sonrasında, idarecilerin Sabra için 1. Lig kulüpleriyle irtibat halinde olduğu belirtiliyor. Armstrong’un transfer bedelinin ise 1 milyon Euro civarında olacağı ifade ediliyor.

İRLANDA A MİLLİ TAKIMI’NDAN FORVET

22 yaşındaki Sinclair Armstrong, futbol kariyerine İrlanda’nın Shamrock Rovers takımında başladı. Sonrasında Galway United’ta forma giyen forvet, İngiltere’ye geçerek Torquay United, Aldershot Town, Queens Park Rangers ve son olarak Bristol City takımlarında görev yaptı. Bu sezon Bristol City ile İngiltere Championship’te 3, İngiltere Lig Kupası’nda ise 2 maçta yer aldı. Ayrıca, bir kez de İrlanda A Milli Takımı’nda oynama fırsatı buldu. Yönetim, Armstrong’un transferini gerçekleştirmesi halinde maliyeti yüksek olan Bertuğ Yıldırım’ı almak istemeyeceğini de vurguladı.