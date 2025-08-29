Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor 1-1 Beraberlik

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk.90 Taha Altıkardeş), Dennis, Rhaldney (Dk.80 Efkan Bekiroğlu), Cherni (Dk.90 İsmail Köybaşı), Olaitan (Dk.60 Miroshi), Juan (Dk.80 Sabra), Janderson

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana (Dk.69 Stefanescu), Bazoer, Uğurcan Yazğılı, Guilherme (Dk.78 Muleka), Jevtovic, Ndao, Aleksic (Dk.56 Pedrinho), Melih İbrahimoğlu (Dk.78 Bjorlo), Bardhi (Dk.69 Tunahan Taşçı), Umut Nayir

Goller:

Dk.50 Dennis (Göztepe),

Dk.86 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı Kartlar:

Dk.20 Furkan Bayır,

Dk.75 Arda Okan Kurtulan (Göztepe),

Dk.86 Tunahan Taşçı,

Dk.88 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe ve TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Göztepe, 50. dakikada öne geçti. Sol kanattan Cherni’nin kullandığı köşe vuruşunda günün kahramanı Dennis, altı pasta topla buluşarak yerden vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Daha sonra, 59. dakikada Olaitan, ceza sahası sağından altı pasa gönderdiği topla Janderson’un vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. 66. dakikada Göztepe’nin Janderson ile geliştirdiği atakta, kaleci Deniz Ertaş, topu altı pas içerisine çeldi. Arka arkaya gelen denemelerinde, Juan’ın yakın mesafeden yaptığında da kaleci Deniz, topu kurtardı.

Göztepe’nin etkili oyununa karşılık veren TÜMOSAN Konyaspor, 85. dakikada eşitliği sağladı. Ceza sahası sağ önünde topla buluşan Tunahan Taşçı, rakiplerini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma, her iki takımın da birer gol attığı 1-1 berabere sonuçlandı.